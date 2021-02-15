"Я шокована новиною про смерть Касі, хоча не знала її особисто. Гадаю, Жером так довго бавився з життями дівчат, і щось таке повинне було статися. Я вперше зустріла Жерома в Лондоні, і він був просто одержимий – відстежував мої соцмережі, кожну фотографію. Він завжди дивився першим.

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Він навіть хотів, щоб я приїхала до Німеччини. Насправді ми ніколи не спали разом, я сприймала наші стосунки, як випадкові, але думала, що я його єдина дівчина. Втім, одного разу я побачила журнал з його зображенням на обкладинці. В статті йшлося, що у нього ніби є наречена і навіть діти. Я подумала: "Якого біса? Я не знала, що він заручений". Я відразу вирішила порвати з таким хлопцем – занадто багато драми. Навіщо мені вплутуватись у якісь проблеми?

Ми, звичайно, не знаємо всієї історії смерті Касі, і я не хочу звинувачувати когось або виглядати байдужою. Але Жером роками спілкувався з іншими дівчатами. Коли ви граєте з почуттями інших людей, це може погано скінчитися. Це може знищити тебе морально, і далеко не кожен з цим впорається", – заявила Хоу в коментарі The Sun.

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