Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов поділився очікуваннями від зимових зборів під керівництвом Роберто Де Дзербі.

"Судячи з розкладу, ми маємо два збори по 15-16 днів. Це щось новеньке за останні 5 років. Коли були португальці (Фонсека і Каштру – прим.), то вони мали по 7-10 днів. Тут триваліші збори.

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Я не знаю, яку програму Містер приготував. Фізичну форму, мабуть, підтягуватимемо. Поки що 3 гри за 16 днів заплановані. Футболістам грати завжди хочеться", – поділився Пятов у коментарі Футбол News.

Вже 16 січня делегація Шахтаря вирушить до Туреччини на перший зимовий збір, де на підопічних Де Дзербі очікують три товариські зустрічі.

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