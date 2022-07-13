"Звичайно, я люблю Челсі. Почуваюся тут дуже добре, хотів би залишитися. Але ви знаєте, зараз багато чого відбувається, і ми нічого не знаємо.

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Як вже казав, я зараз тут, у мене контракт, і мені подобається тут, почуваюся дуже добре. Тож у мене немає думок про переїзд. Вже багато років точаться спекуляції. Щороку! Я не думаю про це. Просто думаю про те, де я перебуваю і концентруюся на 100%. Я в Челсі і думаю про Челсі на 100%", – цитує італійця Football London.

Нагадаємо, угода 30-річного Жоржінью зі "синіми" чинна лише до наступного літа. У минулому сезоні опорний хавбек награв 47 поєдинків (9 голів та 4 асисти).

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