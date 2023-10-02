"Нам доведеться протистояти одній із найкращих команд Італії, яка стала чемпіоном минулого року і зберегла більшу частину основного складу. У неї чудові гравці, і вболівальники чинитимуть сильний тиск на команду. Нам потрібно бути дуже професійними і постаратися виступити так само добре, як у матчі з Жироною. Я думаю, ми можемо взяти щось хороше з гри з Жироною і використати це в грі з Наполі. Для нас завжди важливо добре захищатися. Якщо ми збережемо ворота сухими, то опинимося набагато ближче до перемоги, ніж до поразки.

Кінець рекордної серії та безглузде вилучення капітана у відеоогляді матчу Жирона – Реал – 0:3

Виїзд до Неаполя стане нашою найскладнішою грою в груповому етапі. Я добре провів час у цьому прекрасному місті, деякі моменти були кращими, деякі гіршими. Я не думаю, що має сенс озиратися на минуле. Зрештою, мій відхід був найкращим рішенням для мене і для Наполі, тому що вони виграли Скудетто, а я повернувся в найкращий клуб у світі.

Модріч? Він зіграв першу гру в Лізі чемпіонів і в дербі. Останні дві гри він не грав, але конкуренція дуже висока. У нас немає проблем із ним, і в нього немає проблем із нами. Іноді мені доводиться ухвалювати важкі рішення. Останні дві гри він не зіграв з технічних причин, але завтра, можливо, зіграє. Мені завжди доведеться виключати топ-півзахисника, але мене на кожній прес-конференції продовжують запитувати стосовно цього. У нас сім півзахисників, але я можу вибрати тільки чотирьох із них. Ви продовжите мене критикувати, навіть якщо я виберу п'ятьох хавбеків", – цитує Анчелотті Managing Мadrid.

Матч Наполі – Реал відбудеться у вівторок, 3 жовтня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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