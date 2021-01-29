Олег Ящук, український футбольний агент, який працює в Бельгії, висловився про становище Богдана Михайліченка в Андерлехті.

"Цікава ситуація. У Андерлехті заявляють, що задоволені адаптацією захисника в Бельгії, проте, Михайліченко навіть не потрапляє у заявку. Футболістові не пояснюють, чому так. Але цей етап Богдану потрібно пройти, можна стати сильнішим.

Яремчук залишиться в Генті, хоча має пропозиції від інших клубів

Найближчим часом будемо розмовляти на цю тему в клубі. Михайліченку зараз потрібна ігрова практика, адже він непогано себе зарекомендував у збірній України, тому дуже хоче потрапити на Євро", – цитує Ящука Команда 1.

Нагадаємо, Михайліченко перебрався в Андерлехт минулого літа і встиг зіграти 13 матчів, у яких забив гол та віддав результативну передачу. На початку сезону 23-річний українець був основним футболістом, але останнім часом Венсан Компані залишає його поза заявкою. Востаннє Богдан виходив на поле ще в грудні минулого року.

Спаситель і ракета Швед: українець рветься на Євро, пише історію суперголами – бельгійські ЗМІ та фанати зацінили