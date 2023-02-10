"В Україні зараз дуже погана, жахлива ситуація: тече кров, гинуть дорослі і діти, бомблять міста. Коли я читаю чи слухаю новини – у мене болить серце, я вже не можу це терпіти. Росія – це країна терористів. Я закликаю всіх припинити цю війну.

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Мені важко. Іноді я справляюсь, іноді – ні. Я намагаюся очистити свій розум. Мій батько зараз на війні, він у найгарячішій точці України. Щодня думаю, чи зможу завтра поговорити з ним?" – цитує Ігнатенка Girondins4ever.

Нагадаємо, у поточному сезоні Данило провів за Бордо 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист.

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