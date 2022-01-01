"Мій друже, вітаю тебе з крутим кроком вперед! Як футболіст ти маєш всі якості, щоби проявити себе в АПЛ. Тому я бажаю тобі психологічної витримки і стійкості для максимально швидкої адаптації у нових для тебе умовах і реаліях.

Миколенко офіційно перейшов із Динамо в Евертон

А також, щоби травми обходили стороною і ти завжди був готовим фізично на 100%. Вірю і тримаю за тебе кулаки!" – написав Вацко в Instagram.

Нагадаємо, Віталій підписав з Евертоном контракт до літа 2026-го. У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

Миколенко в Евертоні: Динамо на шляху до втраченої величі, а гравець потрапляє у маховик з ризиком провалу