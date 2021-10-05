Збірна України напередодні, 4 жовтня, у Києві розпочала повноцінну підготовку до жовтневих поєдинків кваліфікації на ЧС-2022 – проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини. А Олександр Петраков вже провів заняття.

Вчора збірна зібралась у столиці України. До готелю "Опера" по черзі з'їжджались гравці, серед яких і новачок – Олександр Піхальонок. Все це фільмували відеооператори УАФ, а ролик опублікували на офіційному YouTube-каналі.

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У готелі представники збірної влаштували збір підписів на футболці Шапаренка. Це команда готувала подарунок Миколі, який Олександр Петраков вручив на вечірньому тренуванні. "Щоб ти фінів порвав на шматки. Пуккі, Юккі і Тутуккі..." – з усмішкою звернувся в.о. головного тренера до динамівця.

Після цього розпочалось легке вечірнє тренування, у якому взяли участь 24 гравці. Все було на позитиві. Сьогодні ж уже розпочнуться інтенсивніші заняття.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у жовтні проведуть два поєдинки відбору на чемпіонат світу в Катарі – проти Фінляндії 9 числа у Гельсінкі та проти Боснії і Герцеговини 12-го у Львові.

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