"Думаю, заява клубу була зрозумілою. Через те, що сталося з цим гравцем, ми ухвалили таке рішення, така наша позиція. Звісно, ​​ухвалюючи таке рішення, ми лише хотіли захистити інтереси клубу.

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Довелося багато обдумати, рішення було дуже складним, тому нам знадобився якийсь час. Ми ухвалили таке рішення, бо нам було боляче. Ми відчуваємо біль і досі. Щоб рани загоїлись, потрібен час. Наразі Обамеянг не в заявці.

Це дуже неприємна ситуація, не варто ухвалювати різкі рішення. У нас дуже сильні лідери у команді", – цитує Артету Sky Sports.

Нагадаємо, Обамеянга позбавили капітанської пов'язки та відсторонили на матч з Вест Хемом, мотивуючи такі санкції порушенням дисципліни з боку форварда.

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