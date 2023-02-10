"У Реалі я перестав грати з тією іскрою, яка була типовою для мене. Якийсь час я поводився надто обережно. Я більше турбувався про те, щоб не робити помилок, ніж про власну гру. Хоча моя гра завжди була спрямована на те, щоб робити різницю. Віддати складний пас, ризикнути. Тепер я можу зрозуміти, чому в Реалі все вийшло так...

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Я був ще маленькою дитиною, але тепер зрозумів, що треба бути безжальним. Щоб грати за Реал, на полі тобі має бути по**й. Ти маєш показати себе справжнім. За кілька років у Реалі я просто не прогресував. Преса переслідувала мене за те, що я відразу не виправдав сподівання. Я був надто легкою мішенню", – цитує Едегора Goal.

Нагадаємо, Реал придбав норвежця зі Стрьомсгодсета у 16 річному віці. Атакувальний хавбек мав затяжну адаптацію, кілька разів ходив у оренди і награв за дорослу команду "вершкових" всього 11 матчів. Перехід в Арсенал 2 роки тому став ковтком свіжого повітря. Едегор швидко пробився до основи, переконав "канонірів" викупити його за 35 млн євро, а з нинішнього сезону ще й отримав капітанську пов'язку.

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