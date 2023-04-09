"Я вже переймаюся тим, скільки кілограм "прилипне" до мене без активних занять спортом. Через моє здоров'я мені не можна бігати на біговій доріжці та асфальті. Раз на тиждень я можу пограти в футбол або теніс. Але треба чимось займатися, тому я підтримую форму.

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Раніше в мене ніколи не було проблем з зайвою вагою, тому я вже думаю про це. Планую придбати собі велотренажер, я дуже любив займатися на ньому, коли грав у футбол. В мене не буле проблем 30 хвилин їхати. Це кардіо, якісь вправи... Також їсти треба менше. Хочеться більше, але треба тримати себе в руках.

Щодо того, що багато людей жартує над зовнішністю Мілевського... Кожен має право виглядати так, як сам хоче. Аби йому було комфортно. Я думаю, що Артема це не чіпляє. Йому комфортно бути таким, який він є.

Нещодавно почув, що Гвардіола сказав: "Я не хочу працювати все життя тренером. Я хочу повернутися до себе додому в Барселону і бути веселим товстим дідусем, який буде їсти, пити і насолоджуватися життям". Я хочу перебувати в хоча б нормальній фізичній формі. І задля цього, щоб дозволяти собі щось більше в плані їжі, напоїв, можна трошки позайматися. Я дуже люблю нефільтроване німецьке пиво, моє улюблене. Щоб дозволити собі пиво, треба трошки попрацювати", – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри футболіста 29 січня 2023 року.

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