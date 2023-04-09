"Щоб дозволити собі пиво, треба трошки попрацювати": Кравець – про Мілевського і "веселого товстого дідуся" Гвардіолу
Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Кравець поділися думками щодо післяфутбольного "старіння".
"Я вже переймаюся тим, скільки кілограм "прилипне" до мене без активних занять спортом. Через моє здоров'я мені не можна бігати на біговій доріжці та асфальті. Раз на тиждень я можу пограти в футбол або теніс. Але треба чимось займатися, тому я підтримую форму.
Кравець виділив три причини, які змусили його завершити кар'єру
Раніше в мене ніколи не було проблем з зайвою вагою, тому я вже думаю про це. Планую придбати собі велотренажер, я дуже любив займатися на ньому, коли грав у футбол. В мене не буле проблем 30 хвилин їхати. Це кардіо, якісь вправи... Також їсти треба менше. Хочеться більше, але треба тримати себе в руках.
Щодо того, що багато людей жартує над зовнішністю Мілевського... Кожен має право виглядати так, як сам хоче. Аби йому було комфортно. Я думаю, що Артема це не чіпляє. Йому комфортно бути таким, який він є.
Нещодавно почув, що Гвардіола сказав: "Я не хочу працювати все життя тренером. Я хочу повернутися до себе додому в Барселону і бути веселим товстим дідусем, який буде їсти, пити і насолоджуватися життям". Я хочу перебувати в хоча б нормальній фізичній формі. І задля цього, щоб дозволяти собі щось більше в плані їжі, напоїв, можна трошки позайматися. Я дуже люблю нефільтроване німецьке пиво, моє улюблене. Щоб дозволити собі пиво, треба трошки попрацювати", – сказав Кравець в інтерв'ю Вацко Live.
Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри футболіста 29 січня 2023 року.
"Шкодую, що не підписав повноцінний контракт зі Штутгартом": Кравець оцінив свою кар'єру за 10-бальною шкалою