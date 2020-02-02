Що заважало УАФ і УПЛ ще минулого літа спланувати календар чемпіонату з урахуванням Євро-2020? – Юрчишин

Колишній гравець та головний тренер Карпат Степан Юрчишин прокоментував зміни у календарі УПЛ, на які погодилися клуби заради інтересів збірної України.

"Всі знали, що в 2020 році відбудеться чемпіонат Європи. Що заважало УАФ і керівництву Прем'єр-ліги ще влітку 2019-го спланувати календар чемпіонату з урахуванням цього турніру? Нічого! Але тоді вони цього не зробили. Тепер ламають регламент під час змагань. Добре, що тренери і власники українських клубів пішли назустріч збірній. А якби не погодилися на ці зміни? Не уявляю, що було б", – цитує Юрчишина Експрес.

Шевченко подякував клубам УПЛ за згоду змінити календар заради інтересів збірної

Нагадаємо, клуби Прем'єр-ліги прислухалися до побажань Андрія Шевченка раніше завершити сезон 2019/20. З метою забезпечення оптимальних умов для підготовки національної збірної України до Євро-2020 Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі на сезон 2019/20

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