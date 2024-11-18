Рома отримала нового головного тренера – "вовків" очолив 73-річний Клаудіо Раньєрі, який вже втретє прийшов у клуб. Фахівець повернувся з пенсії та отримав контракт до кінця сезону.

Власникам же довелось поступитись амбіціями, оскільки на посаду наставника претендували такі імениті тренери як Массіміліано Аллегрі, Роберто Манчіні та Вінченцо Монтелла. Про особливості запрошення Клаудіо Раньєрі до Роми та як це відобразиться на кар'єрі Артема Довбика в Римі дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".