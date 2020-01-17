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"Що за українська техніка?" – Слуцький дав прочухана екс-гравцю Шахтаря Данченку на тренуванні Рубіна

13:03 7572 Читать на русском
"Що за українська техніка?" – Слуцький дав прочухана екс-гравцю Шахтаря Данченку на тренуванні Рубіна
Олег Данченко / Сайт Рубіна

Захисник Рубіна Олег Данченко відразу відчув жорсткі методи роботи нового тренера казанців Леоніда Слуцького.

Російський фахівець не звик стримуватися, оцінюючи роботу своїх підопічних на тренуванні.

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Більшість дій гравців він коментував коротко – "катастрофа". Однак для екс-"гірника" він вигадав кілька окремих зворотів: "Данченко – так собі, як і в усьому іншому" або "Ну-ну-ну-ну-ну, що за українська техніка, точніше – її відсутність?"

Нагадаємо, Данченко підписав контракт з Рубіном у червні 2019 року. Українець встиг провести 16 матчів за клуб з Татарстану у першій половині поточної кампанії.

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Теги
Українці за кордоном Відеоновини Росія Олег Данченко Олег Данченко Рубін Рубін Леонід Слуцький Леонід Слуцький
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