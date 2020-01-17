"Що за українська техніка?" – Слуцький дав прочухана екс-гравцю Шахтаря Данченку на тренуванні Рубіна

Захисник Рубіна Олег Данченко відразу відчув жорсткі методи роботи нового тренера казанців Леоніда Слуцького.

Російський фахівець не звик стримуватися, оцінюючи роботу своїх підопічних на тренуванні.

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Більшість дій гравців він коментував коротко – "катастрофа". Однак для екс-"гірника" він вигадав кілька окремих зворотів: "Данченко – так собі, як і в усьому іншому" або "Ну-ну-ну-ну-ну, що за українська техніка, точніше – її відсутність?"

Нагадаємо, Данченко підписав контракт з Рубіном у червні 2019 року. Українець встиг провести 16 матчів за клуб з Татарстану у першій половині поточної кампанії.

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