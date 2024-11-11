Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін поділився емоціями від перемоги над Порту (4:1) у матчі 11-го туру Прімейра-ліги.

"Що за ніч! Ми зробили це разом. Кожен момент на полі, кожен голос на трибунах був важливим.

Феєрія Трубіна і Ко у відеоогляді матчу Бенфіка – Порту – 4:1

Пишаюся нашою командою. Продовжимо після міжнародної паузи", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Бенфіка несподівано розгромила Порту, який вважався фаворитом протистояння, з рахунком 4:1. Після 11-ти турів "орли" набрали 25 очок і розташувались на третій сходинці турнірної таблиці Прімейра-ліги, але мають гру в запасі. Порту з 27-ма пунктами другий, а лідирує з 33-ма балами Спортінг.

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