"До 30-ї хвилини в нас було не так багато моментів, щоб забити. Потім ми пропустили, і добре, що відразу вдалося відігратися, а перед перервою й вийти вперед. У другому таймі, вже діючи на контратаках, довели матч до перемоги.

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Після збірних завжди важко грати – половина гравців їдуть, половина залишається в команді. Але добре, що сьогодні вдалося впевнено виграти, з чим усіх і вітаю. Мої голи – ознака особливого класу? В принципі, опинився в потрібному місці – і вдалося забити.

Не можна сказати, що це якесь особливе відчуття нападника – так вдало склалося. Що я мав змінити? Чесно кажучи, не знаю. Тренер сказав виходити, і я вийшов", – наводить слова Гармаша офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Денис замінив Супрягу ще в першому таймі поєдинку проти Львова та став одним з головних героїв зустрічі, оформивши дубль – кияни перемогли з рахунком 4:1.

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