"З Албанією нам потрібна тільки перемога. Але якщо ми виграємо, то тільки випадково. Закономірно ми перемогли лише Молдову в товариському матчі. А так нам допомагають вилучення, погані пенальті та випадкові зальоти тощо.

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Я хочу, щоб ми перемогли, хоча б 1:0. Можливо, випадково зі стандарту залетить, або "Мішка 70" (Михайло Мудрик, – прим.) пробіжить і влучить комусь у ногу. Але навіть якщо ми переможемо, то що нам робити в елітному дивізіоні? Ми тут мучимося з командами, які не сильніші за нас.

Зрештою, все просто: хлопці, будьте сміливішими і, можливо, все вийде", – сказав Леоненко в коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться в Тирані на стадіоні Air Albania у вівторок, 19 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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