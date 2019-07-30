"Що учудив? Машину роз***в", – Мілевський розповів, як розтрощив свій Ferrari

Форвард Динамо Брест Артем Мілевський пригадав, як він розбив свою Ferrari у Туреччині.

"Чи був я тверезий? Ну як тверезий. Нормальний – ми погуляли до 3-х, виліт був о 8, прилетіли о 10 – часу нормально пройшло, щоб сідати за кермо. У мене в бардачку лежав iPod, через який музику в салоні включати. Там попереду був крутий поворот, а я про нього забув, потягнувся в бардачок, піднімаю голову – ввійду – не ввійду, можна було просто далі проїхати і розвернутися.

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Вписуюся все-таки вправо, але у мене зад починає кидати туди-сюди, я по гальмах – і у відбійник. Штир прямо перед лицем пролетів, двері довелося вибивати ногами. Тут поліція, щось на своїй турецькій починає. Я дзвоню перекладачеві в клуб, він приїжджає, починає теж: "Що ти учудив?!" "Що учудив? Машину роз***в". Дали один день прийти до тями, я поїхав додому, взяв "віскаря" і сидів один", – сказав Мілевський блогеру КраСава.

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