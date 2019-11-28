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"Що тут сказати, це було неймовірно", – Вальверде оцінив виступ Мессі у грі проти Борусії Д

08:26 479 Читать на русском
"Що тут сказати, це було неймовірно", – Вальверде оцінив виступ Мессі у грі проти Борусії Д
Ліонель Мессі / Reuters

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде поділився думками щодо матчу 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Борусії Д (3:1).

29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
 
Джейдон Санчо 78’
29’ Луїс Суарес
33’ Ліонель Мессі
67’ Антуан Грізманн
78’ Джейдон Санчо

"Ми опинилися в найскладнішій групі турніру, але знову забезпечили собі місце в плей-офф заздалегідь. Для нас це багато означає. Якщо не зважати на останні хвилини, команда провела чудову гру.

Барселона – Борусія Д – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Травма Дембеле? Не знаю, чи був це рецидив. У мене таке враження, що проблема була в дивному русі, коли він підстрибнув. Нам шкода його, тому що ми вийшли в плей-офф, але його травма стала поганою новиною для нас. Гра Мессі? Що тут сказати, це було неймовірно", – наводить слова Вальверде Marca.

Нагадаємо, зірковий аргентинець відзначився голом і двома асистами. Матч проти дортмундської Борусії став для нього 700-им у футболці Барселони.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Барселона - Борусія Дортмунд Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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