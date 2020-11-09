Динамо розгромно програло Шахтарю та продовжує лідирувати в УПЛ, але підпустило "гірників" на відстань одного очка. Мірча Луческу, який втратив на Класичне більше десятка гравців через коронавірус, після матчу емоційно заявив, що у цьому поєдинку програв, перш за все, фейр-плей.

"Сьогодні виграв COVID-19 і програв фейр-плей": Луческу вибухнув після розгромної поразки Шахтарю

Попри першу невдачу в УПЛ у статусі наставника Динамо, румунський тренер після поєдинку тепло поспілкувався зі своїми колишніми підопічними – Тайсоном та Марлосом. А от з журналістами Луческу вже не був настільки люб'язним – нагадавши про відсутність перекладача, який захворів на коронавірус, наставник російською мовою сказав фразу, яка вже стала крилатою. "Переміг COVID, а фейр-плей програв".

Протягом поєдинку Мірча був не таким емоційним, як його візаві Луїш Каштру, але в певних епізодах все ж не витримував. Емоції Луческу та гравців Динамо до і після матчу – телетранслятор Класичного підготував нарізку цікавих моментів, які залишилися за кадром.

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