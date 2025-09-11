– Наші гравці виступають в АПЛ, Прімері, Португалії, Ла Лізі, але чому вони ходять пішки в збірній?

– Я ж не в збірній і не знаю, як вони готуються. В Інстаграмі у них все окей, мільйони фоток. Таке відчуття, що життя вдалося. Зараз хлопці зберуть валізи й полетять: хто в Англію, хто в Португалію, хто в Італію. Ванат в Іспанію полетить. От скажи, як він сьогодні відіграв?

– Як і Довбик – ніяк.

– Саме так. Якщо ти проти Азербайджану нічого не показуєш, то що ти будеш робити в Ла Лізі проти Реалу та Барселони? Хлопці полетять за кордон у свої клуби й все у них добре.

Вони ж не бачать обставини, в яких ми живемо. Заради цього гравці повинні виходити за збірну і намагатися порадувати вболівальників, які дивляться на них в Україні.

– Згадай, як ти приїжджав до збірної. Чи бачиш відмінності від нинішніх зборів?

– Дивився, як Циганков їхав зі збірної. Під'їхав бусик Мерседес, йому несуть валізи, садять в машину, відвозять в аеропорт, пилинки з нього здувають! Це все добре, рівень організації топ, ну а на полі що?! Ми свого часу самі добиралися на базу в Конча-Заспу, бувало, що і за свої гроші. Ніхто за нами валізи не тягав, але ми виходили й боролися за збірну.

А зараз збори в Марбельї, ще десь. Таке відчуття, що збірна світу збирається. Так вийдіть і покажіть хоч щось на полі! У нас люди в Ромі грають, в Бенфіці, в ПСЖ, в АПЛ, майстер он в Жирону перейшов, а Азербайджан обіграти не можуть, – висловився Артем Мілевський в інтерв'ю Blik.ua.

Нагадаємо, що тільки перше місце в групі дозволяє команді вийти напряму на ЧС-2026. Друга найкраща команда у квартеті зможе отримати ще один шанс у стикових матчах. Поки що Україна знаходиться лише на третьому місці після двох турів відбору і відстає від другого місця, яке посідає Ісландія, на 2 очки.

