"Ребров, з одного боку, відомий як футболіст, з іншого... Представників України як тренерів не дуже шанують на Заході.

Скрипник може очолити одного з лідерів чемпіонату Польщі

Кар'єра в азійських пісках – це ніщо. Ти тренував у Саудівській Аравії? А навіщо? Через гроші? Тоді зрозуміло. А як тренер... Що спільного між цими "перегонами на верблюдах" та футболом? Я думаю, небагато", – сказав Моралес у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, минулого тижня Ребров всьоме поспіль був визнаний найкращим тренером місяця в ОАЕ. Його Аль-Айн за шість турів до завершення чемпіонату йде у турнірній таблиці першими, випереджаючи найближчого переслідувача на сім очок. Окрім того, команда українця продовжує боротьбу за Кубок Арабської затоки – у фіналі, який відбудеться 4 травня, на неї чекає Аль-Ахлі з Дубая.

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