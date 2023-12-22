Новорічні свята вже на порозі, тож треба потурбуватися не лише про дозвілля, але й про подарунки для близьких. Однак, що подарувати справжньому шанувальнику футболу, аби точно не прогадати?

Серед безлічі можливих варіантів пропонуємо той, який можна з легкістю назвати безпрограшним вибором. І це вишуканий преміальний коньяк, який допоможе створити неповторну атмосферу, розслабитися та по максимуму насолодитися матчем.

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Який коньяк варто дарувати на Новий рік

Коньяк – символ елегантності та вишуканості, і обрати його для подарунка – прояв поваги та важливості людини, для якої він призначений. Вибір цього благородного напою для особливого моменту вимагає уваги до кількох ключових моментів.

Перевірений бренд та його репутація. Перш ніж придбати коньяк, важливо обрати перевірений бренд із гарною репутацією. До прикладу, бренд коньяку AZNAURI вже понад 8 років продається в Україні та є переможцем багатьох дегустаційних конкурсів. Надійність виробника та його статус гарантують якість та вишуканий смак напою.

Витримка коньяку. Вік – ключовий фактор у виборі. Чим вища витримка, тим більше ви відчуєте глибину смаку та насиченість ароматів. Для особливого випадку варто віддавати перевагу коньякам від 5 років витримки та старшим. Таким чином вдасться підкреслити статус подарунка.

Зовнішній вигляд. Подарунок потребує відповідного оформлення. Гарна, охайна та якісна упаковка – це перше, що привертає увагу і свідчить, що це достойний продукт. Якщо упаковка ще й ексклюзивна, наприклад, декорована пляшка, то продукт виглядає не тільки особливо вишукано та статусно, а й гарантує захист від підробок і впевненість, що це якісний коньяк.

Коньяк AZNAURI Black Barrel у чорній матовій пляшці з унікальним дизайном немає аналогів на ринку. Тож ідеально підійде як подарунок чоловіку чи другу, підкреслюючи мужність та статусність власника.

Чому саме коньяк

Подарувати коньяк AZNAURI – це створити вишуканий момент, який запам'ятається надовго та принесе задоволення. Такий подарунок є універсальним: його можна споживати в найрізноманітніших варіаціях.

Також він доповнить перегляд футбольного матчу, під час якого завжди хочеться вивільнити емоції та нестримну енергію. До слова, саме цей вид алкоголю є одним з найпопулярніших серед українців.

А для тих, хто шукає оригінальний та особливий коньяк, який вартий звання статусного подарунка, відомий коньячний бренд AZNAURI створив преміальну лінійку коньяків Special Edition. Вона складається з двох ексклюзивних позицій: AZNAURI Black Barrel і AZNAURI Gold Reserve.

Некласичний та унікальний коньяк, який вартий стати подарунком

Коньяк AZNAURI Black Barrel – це гімн усьому чоловічому, відображення кращих чоловічих якостей, квінтесенція харизми, енергії, брутальності й левиної сили, зауважує бренд.

Особливість коньяку AZNAURI Black Barrel – це, перш за все, повторна витримка коньячних спиртів в дубових бочках з найвищим ступенем випалювання: до обвуглення внутрішньої поверхні, у так званій "чорній бочці". Ще однією родзинкою Black Barrel є використання в купажі коньячних спиртів витримкою 10 років у дубовій бочці.

Завдяки цим технологічним особливостям коньяк AZNAURI Black Barrel має дивовижний смак і тонкий аромат з відчутними нотами карамелі, ірису і спецій з делікатними димними й горіховими нотами. Він ідеально пасуватиме впевненим, сміливим, сучасним та харизматичним чоловікам, які цінують увагу до деталей та високу якість.

AZNAURI Gold Reserve – яскравий коньяк у "золотій" пляшці фірмового кольору Amber Gold, що створює атмосферу досконалості навколо та приваблює своєю вишуканістю та величністю. Адже з ним його власник може завжди відсвяткувати свій успіх та досягнення.

Це яскравий і неймовірно м'який коньяк. У складі купажу використовують спирти 12 років витримки в дубових бочках, що входять до "Золотого резерву" спиртів. Володіє вишуканим смаком з відтінками сухофруктів й глибокими нотами чорного шоколаду. Аромат з відчутними нотками прянощів, ванілі й дубової витримки,

– зазначає бренд AZNAURI.

Варто зауважити, що звання "найкращий подарунок" коньяк AZNAURI підтверджує отриманими у 2023 році двома золотими медалями за найкращий витончений дизайн на престижному британському конкурсі The Design and Packaging Masters, який щороку проводить авторитетне міжнародне видання The Spirits Business. До слова, це єдиний український бренд, який отримав таку престижну нагороду серед більше ніж 400 учасників.

Ідеальною парою до коньяку AZNAURI Special Edition стане чорний шоколад або запашна кава. Таке поєднання створить елегантну симфонію смаку та аромату. А також стане приємним доповненням до подарунка.

Що варто знати про бренд

Бренд AZNAURI представлений у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Виготовляється на інноваційному сучасному заводі Akkerman Distillery. Сьогодні AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні.

У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. В усі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.

Зверніть увагу! Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!