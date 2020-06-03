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"Що не так з погодою цього року": дружина Маліновського поділилась шокуючими фото наслідків негоди в Бергамо

08:57 1215 Читать на русском
"Що не так з погодою цього року": дружина Маліновського поділилась шокуючими фото наслідків негоди в Бергамо
Град в Бергамо / Фото з соцмереж

Італійське Бергамо зазнало чергового випробування.

У другий день літа погляди мільйонів людей знову були спрямовані на Бергамо. Однак цього разу причиною став не COVID-19, а негода, яка завдала місту чергових клопотів.

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Містом пройшла шалена злива, яка принесла з собою сильний вітер і град. Розміри снігових кульок досягали розмірів тенісного м'яча. Аби позбутися наслідків вибриків природи довелось застосовувати важку техніку.

"Що не так з погодою цього року?", – написала дружина півзахисника збірної України Руслана Маліновського Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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