"Що не так з погодою цього року": дружина Маліновського поділилась шокуючими фото наслідків негоди в Бергамо

Італійське Бергамо зазнало чергового випробування.

У другий день літа погляди мільйонів людей знову були спрямовані на Бергамо. Однак цього разу причиною став не COVID-19, а негода, яка завдала місту чергових клопотів.

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Містом пройшла шалена злива, яка принесла з собою сильний вітер і град. Розміри снігових кульок досягали розмірів тенісного м'яча. Аби позбутися наслідків вибриків природи довелось застосовувати важку техніку.

"Що не так з погодою цього року?", – написала дружина півзахисника збірної України Руслана Маліновського Роксана на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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