Доля поєдинків 3-го і 4-го турів Ліги конференцій між Зорею і Маккабі Тель-Авів поки що невідома.

Як відомо, в Україні та Ізраїлі тривають бойові дії, тому проводити матчі на території цих країн поки що неможливо. Матч третього туру Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів – Зоря запланований на 26 жовтня, а гра Зоря – Маккабі має відбутися 9 листопада.

Маккабі Тель-Авів – Зоря: поєдинок Ліги конференцій під загрозою зриву – Кривенцов озвучив головну проблему

Коли і де будуть зіграні ці поєдинки, поки невідомо. Зоря пропонує ізраїльському клубу два конкретні варіанти, повідомляє ТаТоТаке.

Перший – перенести матч з Тель-Авіва до Любліна і зіграти обидва поєдинки в Польщі. Зоря вже навіть домовилася з владою Любліна про організацію матчу 26 жовтня. Луганці готові надати Маккабі логістичну підтримку з пошуками дислокації та умов для тренувань.

Другий – поміняти місцями виїзний та домашній матчі. Тобто спершу зіграти в Любліні, а через два тижні, якщо ситуація в Ізраїлі зміниться, приїхати на виїзний поєдинок. Якщо бойові дії в Ізраїлі не припиняться, набирає чинності варіант 1.

️Але є проблема – Маккабі взагалі не хоче грати 26 жовтня. Ніде. Ізраїльтяни вимагають перенести матч 3-го туру на початок листопада. Такий варіант не влаштовує вже Зорю, адже у команди Валерія Кривенцова в цей період дуже насичений календар в УПЛ, матч Кубка України та ще одна гра проти Маккабі.

Попри велику кількість листів від Зорі, УЄФА почав реагувати на цю ситуацію лише 16 жовтня, але досі не ухвалив остаточного рішення.

Нагадаємо, після двох турів Ліги конференцій Зоря набрала 4 очки і посідає друге місце групи B. У Маккабі 3 бали і третя позиція.

"Життя українців священніші?": ЗМІ Ізраїлю критикують УЄФА, ФІФА та фанатів Селтіка – Зоря опинилася в центрі уваги