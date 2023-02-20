Контракт Модріча з Реалом закінчується влітку 2023 року, а сторони поки не досягли згоди про його продовження. Перед матчем ЛЧ проти Ліверпуля 37-річний хорват знову зачепив тему свого майбутнього.

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"Я хочу продовжити виступати за Реал. Але що б не сталося, ніщо не зможе погіршити мої відносини з клубом. Реал – клуб мого життя, незважаючи ні на що. Попереду у нас ще багато викликів, і зараз я зосереджений на тому, щоб добре провести сезон і повернутися на свій рівень.

Потрібно враховувати, що про це думає клуб. Мені ніхто ніколи нічого не давав. Саме тому я хочу отримати новий контракт за свій рівень гри, а не за колишні заслуги. Лише за умови, що я цього заслуговую своєю грою.

Я поки що не збираюся завершувати кар'єру в збірній Хорватії. Після ЧС-2022 я планую виступити зі збірною в Лізі націй, і вже після цього турніру я сяду і подумаю про те, що мені робити далі. Реал ніколи не вимагав від мене припинити виступати за збірну, це не в стилі Реала ставити ультиматуми. Гра за Хорватію ніяк не вплинула на мою гру в Реалі. Багато людей говорять про мій вік, але поки я можу дати цій команді щось, я буду це робити", – цитує Модрича офіційний сайт мадридського клубу.

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