Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підтвердив, що голкіперу "Старої синьйори" Войцеху Щенсни знадобиться операція.

Після закінчення сезону голкіперу Ювентуса Войцеху Щенсни доведеться лягти під хірургічний ніж, повідомив Массіміліано Аллегрі на передматчевій прес-конференції, передає Yahoo! Sports.

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"У Щенсни давні проблеми з коліном, і після останніх обстежень було прийняте рішення зробити операцію. Він поїде з нами в Геную, а операція відбудеться в найближчі кілька тижнів", – розповів Аллегрі.

В поточному сезоні Щенсни провів 41 матч у складі Ювентуса в усіх турнірах, пропустивши 32 м'ячі.

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