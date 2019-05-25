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Щенсни знадобиться операція

25 травня 18:05 202 Читать на русском
Щенсни знадобиться операція
Войцех Щенсни / Daily Star

Тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі підтвердив, що голкіперу "Старої синьйори" Войцеху Щенсни знадобиться операція.

Після закінчення сезону голкіперу Ювентуса Войцеху Щенсни доведеться лягти під хірургічний ніж, повідомив Массіміліано Аллегрі на передматчевій прес-конференції, передає Yahoo! Sports.

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"У Щенсни давні проблеми з коліном, і після останніх обстежень було прийняте рішення зробити операцію. Він поїде з нами в Геную, а операція відбудеться в найближчі кілька тижнів", – розповів Аллегрі.

В поточному сезоні Щенсни провів 41 матч у складі Ювентуса в усіх турнірах, пропустивши 32 м'ячі.

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Італія Войцех Щенсни Войцех Щенсни Ювентус Ювентус Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі
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