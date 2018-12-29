Щенсни зазнав ушкодження на розминці перед матчем із Сампдорією – місце у воротах зайняв Перін

Туринський Ювентус зазнав кадрових втрат за кілька хвилин до початку матчу 19-го туру проти генуезької Сампдорії. Основний кіпер "Старої синьйори" Войцех Щенсни зазнав ушкодження під час розминки.

Поляк повинен був вийти в старті, але не зміг зайняти місце у воротах, повідомляє Football Italia.

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За інформацією видання, причиною цього стала м'язова травма. Замість Щенсни ворота Юве захищає голкіпер збірної Італії Маттіа Перін. Для нього це лише 4-й поєдинок у сезоні 2018/19 в рамках Серії А.

Відзначимо, що наразі в поєдинку Ювентус – Сампдорія триває другий тайм. Рахунок – 2:1 на користь господарів. Дубль оформив Кріштіану Роналду.