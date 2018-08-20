Щенсни: Впевнений, незабаром буде перший гол Роналду за Ювентус

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни переконаний, що невдача в дебютному матчі в Серії А не вплине на результативність Кріштіану Роналду.

"Роналду – відмінний гравець, він зробив нашу команду більш якісною. На жаль, він не забив у матчі з К'єво, але заб'є свій перший офіційний гол дуже скоро, я впевнений в цьому.

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Що стосується наших цілей, то щоб провести хороший сезон в Лізі чемпіонів, ми повинні добре грати в чемпіонаті. Якщо ми будемо так робити, то знайдемо впевненість", – цитує Щенсни Football Italia.

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