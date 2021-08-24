Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни важко сприйняв критику на свою адресу за мотивами матчу з Удінезе (2:2).

Войцех Щенсни не зміг спокійно дістатись додому після матчу з Удінезе, щоб пошвидше забути свою жахливу гру.

Фейли Щенсни та нефарт Роналду у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус – 2:2

Автомобіль польського голкіпера в'їхав в іншу машину, повідомляє Сorriere dello Sport. На щастя, ніхто не постраждав, а Войцеха визнали невинним у скоєнні правопорушення, на відміну від втрати очок у першому турі Серії А.

Нагадаємо, Щенсни заробив пенальті у свої ворота, а потім привіз другий гол, намагаючись продемонструвати дриблінг.

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