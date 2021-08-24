Щенсни потрапив у ДТП після провального матчу за Ювентус
22:14 - Читать на русском
Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни важко сприйняв критику на свою адресу за мотивами матчу з Удінезе (2:2).
51’ Роберто Перейра
83’ Жерар Деулофеу
Пауло Дибала 3’
Хуан Куадрадо 23’
3’ Пауло Дибала
23’ Хуан Куадрадо
51’ Роберто Перейра
83’ Жерар Деулофеу
Войцех Щенсни не зміг спокійно дістатись додому після матчу з Удінезе, щоб пошвидше забути свою жахливу гру.
Фейли Щенсни та нефарт Роналду у відеоогляді матчу Удінезе – Ювентус – 2:2
Автомобіль польського голкіпера в'їхав в іншу машину, повідомляє Сorriere dello Sport. На щастя, ніхто не постраждав, а Войцеха визнали невинним у скоєнні правопорушення, на відміну від втрати очок у першому турі Серії А.
Нагадаємо, Щенсни заробив пенальті у свої ворота, а потім привіз другий гол, намагаючись продемонструвати дриблінг.
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