Офіційний сайт Барселони оголосив про продовження контракту з Войцехом Щенсни до літа 2027 року. Каталонський клуб дуже задоволений грою польського голкіпера, а тому запропонував йому новий дворічний контракт. У вересні 2024 року Войцех підписав з Барселоною однорічний контракт на правах вільного агента.

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Згідно з Marca, воротар прийняв пропозицію від клубу кілька тижнів тому, але Барселона не поспішала доводити цей процес до юридичного завершення.

Нагадаємо, що Барселона несподівано вирішила підписати 35-річного Щенсни після того, як тер Штеген отримав серйозну травму коліна в кінці вересня. Польський воротар оголосив про завершення кар'єри і насолоджувався відпусткою в Іспанії, але, за його словами, він не міг відмовитися від виклику каталонського клубу, в складі якого виступає його співвітчизник Роберт Лєвандовські.