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Щенсни: Фанати збірної Колумбії? Це було б надто дурним виправданням для Польщі

11:47 1303 Читать на русском
Щенсни: Фанати збірної Колумбії? Це було б надто дурним виправданням для Польщі
Войцех Щенсни

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсни прокоментував поразку 0:3 від Колумбії у 2 турі групового етапу чемпіонату світу 2018 року та виліт "Кадри" з турніру.

"Вболівальників збірної Колумбії було більше, ніж польських? Це було б надто дурним виправданням для нас, але їхні фанати й справді були неймовірними. Однак у першій грі саме підтримка наших вболівальників відчувалась сильніше, але результат був таким же – поразка.

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Матч з Японією? Ми не маємо наміру просто так дарувати їм три очки, щоб вони вийшли у наступний етап, ми дамо бій", – цитує Щенсни ТАСС.

Відзначимо, що поляки програли колумбійцям із рахунком 0:3. М'ячі в складі "кав'ярників" забили Єррі Міна, Радамель Фалькао і Хуан Куадрадо. Хавбека збірної Колумбії Хамеса Родрігеса назвали найкращим гравцем матчу – він зробив 2 асисти. Збірна Польщі стала першою командою з Європи, яка після двох турів втратила шанси на вихід у плей-офф.

У заключному турі збірна Польщі зустрінеться з Японією у Волгограді. Поєдинок відбудеться 28 червня.

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
Матч завершено
0 : 3
Колумбія
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Теги
ЧС 2018 Польща - Колумбія футбольні фанати Японія - Польща Польща Польща Войцех Щенсни Войцех Щенсни
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