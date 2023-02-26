Французький гравець не забуває про рідну команду. Усман Дембеле – вихованець аматорського клубу Евре, який наразі виступає у National 2. Нещодавно він фінансово допоміг колишній команді, яка перебуває у важкому становищі.

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За інформацією RMC Sport, Дембеле перерахував на рахунок Евре 100 тисяч євро. На сторінці у Фейсбуці президент клубу Семюель Брігантіно та Гі Лефран, мер міста, подякували гравцю за його щедрість. Це не вперше, коли француз допомагає рідному клубу чи місту. В травні 2020 року він підтримав збір коштів для медперсоналу та різних асоціацій, які боролися з коронавірусом. Того ж року він також долучився до місцевих благодійних організацій, які займаються наданням продовольчої допомоги або людям у нестабільному стані.

В цьому сезоні Дембеле за Барселону в Ла Лізі зіграв в 18 матчах. Він забив п’ять голів та оформив п’ять результативних передач. Наразі француз травмований.