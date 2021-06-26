Грецькі ЗМІ рапортували, що 20-річний норвежець відпочиває на острові Міконос та нібито витратив пів мільйона євро на вечерю з друзями.

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Прочитавши це, Ерлінг Холанд у своєму Twitter з нотками гумору спростував таку інформацію. "Я думаю, вони ще забули про основні страви. Це фейк", – написав він.

До слова, Ерлінг видав неймовірний сезон у футболці "джмелів": 41 поєдинок, 41 гол та 12 результативних передач. Холанда наразі сватають у європейські гранди, зокрема в Манчестер Сіті та Реал.

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