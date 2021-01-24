Захисник Динамо Олександр Тимчик поділився деталями відновлення від пошкодження, яке він отримав ще у вересні.

"Ще є невеликий дискомфорт, але намагаюся влитися в групу поступово. Спочатку грав нейтральним, зараз вже почали підключати трохи до групи. На тренуванні я працював на повну, але все одно ще є дискомфорт, ще не можу різко розвернутися, прискоритися. Все поступово. Далі буде видно.

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Спершу я почав поступово працювати з тренером з фізпідготовки. Почав з бігової роботи. Згодом підключилася індивідуальна робота з м'ячем, розпочали ставити мене нейтральним гравцем у вправах. І так з кожним днем ​​збільшують мені навантаження.

На початку, коли я не працював у команді, дивився, як хлопці виконують настанови тренера, стежив за тренуваннями. Думаю, на другому зборі буде більше роботи, і я буду набиратися досвіду.

Коли гратиму в матчах? Ще не знаю, адже я ще відчуваю дискомфорт. Поступово буду набирати кондиції і вже входити в ігровий ритм. Дякувати богу, що хоч почав тренуватися з командою", – цитує Тимчика офіційний сайт Динамо.

Зауважимо, кияни на перших зборах в ОАЕ зіграли вже два матчі – "біло-сині" програли Легії (0:2) та перемогли солігорський Шахтар (2:0).

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