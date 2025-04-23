"Одного разу я б хотів стати тренером. У мене ще є час, я лише на початку цього шляху. Але мені подобається думати про це", – цитує Іньєсту El Pais.

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Нагадаємо, що Андрес завершив ігрову кар'єру в жовтні 2024 року. Його останнім клубом став Емірейтс з ОАЕ. Після цього Іньєста став власником данського Гельсінгера з третього дивізіону країни.

Іньєста вважається другою зіркою після Ліонеля Мессі в "золотій" Барселоні Пепа Гвардіоли. Він двічі вигравав Лігу чемпіонів у складі "блаугранас", а також ставав чемпіоном Європи та світу у складі збірної Іспанії.

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