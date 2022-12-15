Вінгер Баварії і збірної Франції Кінгслі Коман пропустив відновне тренування "Ле Бльо" в четвер через симптоми грипу. Про це повідомляє L'Équipe.

У Франції вважають, що Рабйо та Упамекано заразилися грипом від гравців збірної Англії

Згідно з джерелом, перші ознаки грипу у Комана виявилися ще в середу, у день матчу зі збірною Марокко. Цю зустріч гравець провів на лаві запасних. Поруч із ним знаходилися також Адрієн Рабйо і Дайот Упамекано, які також захворіли на грип.

Повідомляється, що Рабйо та Упамекано вже почуваються краще.

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