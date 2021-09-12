"Ще трохи...": Трубін анонсував своє повернення у загальну групу Шахтаря
12:54 - Читать на русском
Роберто Де Дзербі отримав хороші новини з лазарету донецької команди.
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін перейшов на наступний етап відновлення від травми. Гравець уже повернувся до тренувань на полі.
Де Дзербі зізнався, хто з гравців Шахтаря став для нього найбільшим відкриттям
"Працюю. Ще трохи...", – підписав кіпер своє фото з м'ячем на сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, 20 серпня Трубін переніс операцію на меніску. За попередніми даними його відновлення повинно тривати ще місяць.
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