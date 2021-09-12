Роберто Де Дзербі отримав хороші новини з лазарету донецької команди.

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін перейшов на наступний етап відновлення від травми. Гравець уже повернувся до тренувань на полі.

Де Дзербі зізнався, хто з гравців Шахтаря став для нього найбільшим відкриттям

"Працюю. Ще трохи...", – підписав кіпер своє фото з м'ячем на сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 20 серпня Трубін переніс операцію на меніску. За попередніми даними його відновлення повинно тривати ще місяць.

Шахтар провів спокійну репетицію перед ЛЧ – "гірники" перемогли СК Дніпро-1 і стали головним переслідувачем Динамо