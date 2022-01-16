Кумедний епізод потрапив у трансляцію матчу туринців проти Удінезе (2:0), повідомляє Football Italia.

"Не святкуй перед моїм обличчям – я тебе вб'ю!": Бонуччі осатанів на останніх секундах Суперкубка Італії

Рабйо вирішив обігрувати двох опонентів біля бровки, де саме стояв Аллегрі. "Не ризикуй! Ще раз втратиш м'яч, і я вб'ю тебе", – нагримав керманич Ювентуса на 26-річного француза. Оскільки трибуни були майже порожніми, крик Макса почув весь стадіон і телеглядачі.

Перемога дозволила Ювентусу зрівнятися з Аталантою, яка йде в зоні Ліги чемпіонів, але зіграла на 2 матчі менше.

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