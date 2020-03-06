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"Ще одна поразка – це майже кінець": Маркевич пояснив, чому Карпати мусять виграти дербі зі Львовом

21:58 292 Читать на русском
"Ще одна поразка – це майже кінець": Маркевич пояснив, чому Карпати мусять виграти дербі зі Львовом
Мирон Маркевич / фото із відкритих джерел

Відомий український тренер Мирон Маркевич поділився очікуваннями напередодні львівського дербі в рамках 22-го туру УПЛ.

 

"Дербі є дербі, яке б місце команди не посідали в турнірній таблиці – воно завжди викликає інтерес вболівальників. Я сподіваюся, що люди прийдуть на футбол.

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Футболістам дуже важливо, щоб трибуни були заповнені, грати при порожніх – не зовсім приємно. Я закликаю вболівальників незалежно від вподобань прийти на стадіон, щоб футболісти відчували інтерес до гри.

Команди приблизно рівні. Не можна сказати, що хтось сильніший, а хтось слабший. Хто більше захоче перемогти – той здобуде перемогу. Якщо Карпати матч зі Львовом проведуть, як попередній, із Олександрією, шансів у них немає. Але сподіваюся, що головний тренер і футболісти розуміють: ще одна поразка – це майже кінець. Я сподіваюсь, що Карпати проявлять характер і перемога більше потрібна їм. Хоча це дербі і тут компромісів не буде", – сказав Маркевич в ефірі Футбол News.

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Теги
Львів - Карпати Карпати Карпати Мирон Маркевич Львів Львів
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