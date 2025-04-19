Барселона готова завершити довготривалу трансферну сагу з Бернарду Сілвою цього літа, повідомляє TodoFichajes.

Трубін може стати партнером Фелікса і Бернарду Сілви – Бенфіка будує грандіозні плани

Португальський півзахисник розуміє, що після відходу Кевіна де Брюйне Пеп Гвардіола розпочне повну перебудову в команді. Контракт Сілви діє до 2026 року і містить пункт про викуп в 56 мільйонів євро, проте "містяни" можуть піти на зустріч Барселоні, яка не перший рік стежить за гравцем.

Якщо у каталонців не буде фінансових проблем, Бернарду з високою ймовірністю перебереться на Камп Ноу. Ще одним кандидатом на 30-річного португальця є лісабонська Бенфіка, вихованцем якої він є.

Додамо, що на рахунку Сілви в поточному сезоні 41 матч в складі Манчестер Сіті, зокрема 3 голи та 4 асисти.

Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас, оформивши феєричний камбек – Едерсон наздогнав Едегора за кількістю асистів