toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ЗОРЯ ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА

Ще один захисник Шахтаря травмувався і може пропустити залишок сезону

11:37 - Читать на русском
Ще один захисник Шахтаря травмувався і може пропустити залишок сезону
Валерій Бондаренко (зліва) / ФК Віторія Гімараєш

Епідемія травм продовжує косити ряди "гірників". Цього разу проблеми зі здоров'ям виникли у Валерія Бондаренка.

Оборонець "помаранчево-чорних" Валерій Бондаренко, який на правах оренди виступає за португальську Віторію Гімараєш, травмувався у матчі 28-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (2:3), повідомляє видання Record.

Ісмаїлі був успішно прооперований

Український легіонер отримав м'язову травму підколінного сухожилля лівого стегна. Пошкодження може не дозволити 26-річному футболісту більше зіграти у цьому сезоні. Це особливо прикро ще й тому, що Бондаренко після рестарту Прімейра-ліги став основним гравцем португальського клубу, відігравши всі посткарантинні матчі.

Нагадаємо, Бондаренко приєднався до Віторії Гімараєш у липні 2019 року. Термін оренди спливає 31 липня поточного року.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Шахтар – Зоря: післяматчева прес-конференція Луїша Каштру
00:20
1199
Теги
Португалія Українці за кордоном Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Валерій Валерій Бондаренко
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
29
хв
Десна
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук