Ще один захисник Шахтаря травмувався і може пропустити залишок сезону

Епідемія травм продовжує косити ряди "гірників". Цього разу проблеми зі здоров'ям виникли у Валерія Бондаренка.

Оборонець "помаранчево-чорних" Валерій Бондаренко, який на правах оренди виступає за португальську Віторію Гімараєш, травмувався у матчі 28-го туру чемпіонату Португалії проти Браги (2:3), повідомляє видання Record.

Ісмаїлі був успішно прооперований

Український легіонер отримав м'язову травму підколінного сухожилля лівого стегна. Пошкодження може не дозволити 26-річному футболісту більше зіграти у цьому сезоні. Це особливо прикро ще й тому, що Бондаренко після рестарту Прімейра-ліги став основним гравцем португальського клубу, відігравши всі посткарантинні матчі.

Нагадаємо, Бондаренко приєднався до Віторії Гімараєш у липні 2019 року. Термін оренди спливає 31 липня поточного року.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?