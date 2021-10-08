Все більше українських суддів отримують довіру від УЄФА на престижні міжнародні поєдинки.

Українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським призначена на матч відбору ЧС-2022 між збірними Литви та Болгарії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистентами Арановского будуть Володимир Володін і Олександр Жуков. Резервний арбітр – Сергій Бойко. За VAR відповідатиме Микола Балакін, а допомагатиме йому Андрій Скрипка.

До слова, раніше Катерина Монзуль була призначена на матч Андорра – Англія.

Нагадаємо, зустріч між Литвою та Болгарією відбудеться у суботу, 9 жовтня. Початок матчу о 16:00.

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