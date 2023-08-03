Лондонський Вест Хем цікавиться захисником молодіжної збірної України Максимом Таловєровим. Про це повідомляє Sport.ua.

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За інформацією джерела, скаути англійського клубу були присутні на всіх матчах молодіжної збірної України на Євро-2023, де уважно переглядали саме Таловєрова.

У складі команди з Лондона, яка виграла Лігу конференцій 2022/23, є два чехи – Томаш Соучек та Володимир Цоуфал. Обидва гравці оборони перейшли зі Славії, з якою у Вест Хема склалися хороші ділові відносини.

Контракт Таловєрова належить празькій Славії. Першу частину сезону він виступав на правах оренди за Слован Ліберець, а після Нового року переїхав в оренду до Австрії в ЛАСК. Контракт із Славією діє до літа 2026 року. Нещодавно 23-річний центрбек у складі молодіжної збірної України дійшов до півфіналу Євро-2023.

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