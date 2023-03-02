Кейла Алвес потрапила до заголовків газет кілька місяців тому, тому що кинула професійний волейбол, щоб стати моделлю платформи для дорослих OnlyFans. Бразилійка зізналася, що завдяки новій роботі вона заробляє набагато більше.

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Тепер Кейла знову опинився в центрі уваги, повідомляє Marca. Вона заявила, що отримала від форварда ПСЖ і збірної Бразилії Неймара непристойну пропозицію. "Знаєте, що сказав мені Неймар? Що хотів би зайнятися сексом із нами обома. І запитав, що ми думаємо з цього приводу", – розповіла Кейла, маючи на увазі під другою дівчиною свою сестру-близнючку.

Алвес заявила, що відхилила цю пропозицію: "Він неправильно нас зрозумів".

Нагадаємо, що кілька днів тому інша дівчина звинуватила захисника ПСЖ Ашрафа Хакімі в зґвалтуванні.

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