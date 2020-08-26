Ще один одноклубник Шахова здав позитивний тест на коронавірус

Лечче повідомив про виявлення другого гравця, який захворів на COVID-19.

Слідом за Панайотісом Тахцидісом позитивний тест здав і Брайян Вера, інформує офіційний сайт "вовків".

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Колумбієць повернувся з відпустки в розташування Лечче на день пізніше за інших гравців, тому пропустив першу перевірку. Після другої Веру відразу ізолювали від команди та персоналу. На щастя, жодних серйозних симптомів у одноклубника Євген Шахова немає.

Нагадаємо, раніше хворих на коронавірус виявили у Ромі, Фіорентині, Торіно, Брешії, Сассуоло та Наполі.

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