Кріштіану розпочав звітну гру на лаві для запасних, але з'явився на полі після перерви за рахунку 2:0. Форвард Ювентуса взяв безпосередню участь у погромі "футбольного карлика", відзначившись забитим м'ячем та гольовою передачею.

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Для Роналду ця перемога стала 100-ю в його кар'єрі за збірну. Всього він провів за Португалію 168 зустрічей, з яких 42 завершились поразками, а ще 26 – внічию. За свою національну команду Кріштіану забив 102 голи і віддав 40 результативних передач.

Роналду став лише 4-м гравцем в Європі, якому підкорилася позначка у 100 виграних матчів у складі національної збірної. Крім нього таким досягненням відзначилися три гравці збірної Іспанії – Серхіо Рамос (129), Ікер Касільяс (121) та Хаві (100).

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