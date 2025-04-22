"Ми виграли матч у Верони, взяли важливі три очки. Боротьба за топ-4? Зрозуміло, що це нелегко, але ми постараємося. Команда завжди націлена на досягнення успіху, гадаю, вболівальники можуть бути задоволені тим, як ми повернулися в боротьбу в другій половині сезону.

Конкурент Довбика приносить Ромі перемогу, українцю дістаються крихти і дивна критика Раньєрі

У нас чудовий колектив, але ще один рік моєї роботи стане марною тратою часу. Я залишу тренерську посаду, а тут з'явиться наставник, який чудово знає, що потрібно робити.

Вихід у ЛЧ? Гізольфі сказав мені, що поставив два євро на це. Він француз, скнара, знаєте...", – цитує Раньєрі Sky Sport Italia і DAZN.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом