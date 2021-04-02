Епіцентр не зможе провести другий поспіль поєдинок в рамках Другої ліги.

ФК Чернігів у своєму Facebook повідомив про перенесення матчу Другої ліги з Епіцентром через спалах коронавірусу в стані суперника.

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Наразі невідомо, коли має відбутись поєдинок. Епіцентр через цю саму причину не зміг зіграти з Поділлям, а нову дату матчу має ухвалити ПФЛ.

Зазначимо, що Епіцентр посідає 5 місце з 24 очками в активі та відстає від лідируючого Ужгорода на 7 пунктів. Чернігів посідає 12 позицію з 9 заліковими балами.

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