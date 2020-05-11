Олександрія повертається до занять – тренерський штаб вже здав тести на коронавірус

Підопічні Володимира Шарана планують зібратися на базі вже у вівторок.

Олександрія анонсувала повернення до тренувань 12 травня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шаран озвучив офіційну позицію Олександрії щодо проведення матчів першої шістки в Києві

Команда збереться на базі о 9:00 і футболісти здадуть ПЛР-тести на COVID-19. Лише після визначення результатів команда відновить тренувальний процес. Тренерський штаб уже пройшов тестування – всі результати негативні.

Нагадаємо, 11 травня Кабмін ввів в дію перший етап послаблення карантинних заходів, який дозволяє підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

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